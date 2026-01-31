Scopri il Meteo del 1 febbraio 2026 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 1 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Rimini si prepara ad accogliere una giornata caratterizzata da condizioni variabili. I cittadini potranno osservare un alternarsi di nubi e cieli sereni, con temperature che si manterranno miti per il periodo. Con l'incertezza del meteo che accompagna spesso le giornate invernali, scopriamo più nel dettaglio cosa ci riserva il tempo per il primo giorno di febbraio 2026.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La giornata inizia sotto un cielo coperto, con una temperatura di 8.4°C. L'umidità raggiunge l'81%, mentre il vento, da nord-ovest, soffia a 1.33 m/s con raffiche fino a 2.86 m/s.

Prima mattina: Nella prima mattina, il cielo si apre leggermente, mostrando alcune nubi sparse. La temperatura scende a 6.83°C, con un'umidità del 91%. Il vento rinforza, provenendo da ovest-nord-ovest a 3.4 m/s.

Mattina: La mattina prosegue con condizioni simili, con la temperatura che si attesta intorno ai 6.17°C. L'umidità sale al 92% e il vento continua a soffiare da ovest-nord-ovest a 3.6 m/s. La copertura nuvolosa diminuisce leggermente.

Mezza mattinata: Con l'arrivo della mezza mattinata, il cielo si schiarisce ulteriormente, mostrando poche nuvole e una temperatura in rialzo a 7.73°C. L'umidità scende al 79%, mentre il vento soffia da ovest-nord-ovest a 3.94 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nubi sparse si fanno notare, con la temperatura che sale a 9.4°C. L'umidità diminuisce al 65%, con un vento leggero da nord a 2.11 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo torna a essere coperto, con una temperatura di 8.88°C e un'umidità del 62%. Il vento cambia direzione, provenendo da sud-est a 1.05 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vede un cielo con nubi sparse, mentre la temperatura scende a 7.11°C. L'umidità è al 75%, con vento da ovest a 4.23 m/s.

Sera: La giornata si conclude con un cielo sereno e una temperatura di 5.99°C. L'umidità è al 77%, mentre il vento da ovest soffia a una velocità di 3.1 m/s.

Riepilogo della giornata

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un'alternanza di nubi e cieli sereni, con temperature che varieranno tra i 5.99°C e i 9.4°C. Il vento proverrà principalmente da nord-ovest e ovest, con velocità moderate. La probabilità di precipitazioni è molto bassa, il che rende la giornata ideale per attività all'aperto. In sintesi, sarà una giornata invernale tipica, con temperature miti e condizioni meteorologiche variabili ma generalmente favorevoli.