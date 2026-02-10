Scopri il Meteo del 11 febbraio 2026 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 11 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Rimini, per la giornata di domani, promettono un clima variegato e interessante, con cambiamenti significativi che potrebbero influenzare i piani di chi si trova in città. Sarà una giornata da tenere d'occhio, con un mix di nuvole, pioggia e variazioni di temperatura che renderanno l'atmosfera dinamica e imprevedibile.

Dettaglio delle Previsioni per Fascia Oraria

Notte: La giornata inizierà con un cielo coperto e una temperatura di 10.08°C. L'umidità sarà attorno al 79%, mentre il vento soffierà da sud a 2.54 m/s, con raffiche leggere fino a 2.64 m/s. La pressione atmosferica si attesterà sui 1003 hPa, creando un'atmosfera stabile ma grigia.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo resterà coperto con una temperatura che salirà leggermente a 10.9°C. L'umidità scenderà al 76% e il vento aumenterà fino a 4.75 m/s, con raffiche più forti di 10.6 m/s. La pressione calerà a 1000 hPa.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il clima continuerà a mostrare cieli coperti. La temperatura raggiungerà 11.5°C, mentre l'umidità si abbasserà al 73%. Il vento proveniente da sud manterrà una velocità di 7.69 m/s, con raffiche fino a 13.86 m/s. La pressione scenderà ulteriormente a 998 hPa.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà a 12.13°C. L'umidità sarà del 75%, con un vento moderato a 6.75 m/s. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, solo del 5%, e la pressione scenderà leggermente a 997 hPa.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le condizioni inizieranno a cambiare con l'arrivo di una pioggia leggera. La temperatura si manterrà su 11.86°C, mentre l'umidità salirà all'82%. Il vento calerà a 2.29 m/s, e si registreranno circa 0.33 mm di pioggia. La pressione scenderà a 996 hPa.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia leggera continuerà con una temperatura di 8.95°C e un'umidità al 93%. Il vento soffierà a 4.31 m/s con raffiche fino a 6.57 m/s. Le precipitazioni raggiungeranno circa 0.38 mm e la pressione sarà stabile a 997 hPa.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la pioggia leggera si attenuerà, lasciando spazio a un cielo parzialmente coperto. La temperatura scenderà a 8.89°C, con un'umidità all'89%. Il vento sarà calmo a 1.48 m/s e le precipitazioni diminuiranno a 0.18 mm.

Sera: In serata, il cielo tornerà a essere coperto senza precipitazioni. La temperatura salirà leggermente a 9.48°C e l'umidità sarà dell'88%. Il vento sarà leggero a 1.76 m/s e la pressione si stabilizzerà a 998 hPa, chiudendo la giornata con un clima più tranquillo.

Riepilogo delle Previsioni del Giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un clima variabile, con nuvole persistenti e piogge leggere durante le ore centrali. Le temperature oscilleranno tra 8.89°C e 12.13°C, con venti che varieranno in intensità, raggiungendo picchi di 7.69 m/s. Le precipitazioni, seppur presenti, saranno contenute, con un accumulo massimo di circa 0.38 mm nel primo pomeriggio. Nel complesso, sarà una giornata da affrontare con un ombrello a portata di mano e un occhio al cielo per eventuali cambiamenti improvvisi.