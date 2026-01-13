Scopri il Meteo del 14 gennaio 2026 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 14 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani a Rimini il tempo sembra promettere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Le temperature tenderanno a rimanere su livelli tipici della stagione invernale, ma ci saranno momenti in cui il termometro salirà leggermente, offrendo un po' di sollievo. Scopriamo insieme cosa ci riserverà la giornata del 14 gennaio 2026, ora per ora.

Previsioni orarie dettagliate

Notte: La notte inizierà con una temperatura di 5.11°C e un cielo caratterizzato da nubi sparse. L'umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo l'84%, mentre il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di 2.41 m/s, con raffiche fino a 3.58 m/s. La pressione atmosferica sarà stabile a 1024 hPa.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura salirà a 8.86°C, con una leggera sensazione di fresco grazie a un "feels like" di 7.48°C. Il cielo continuerà a presentare nubi sparse, ma l'umidità scenderà leggermente all'82%. Il vento sarà più calmo, soffiando a 2.49 m/s.

Mattina: Alle prime luci del giorno, la temperatura si stabilizzerà intorno agli 8.56°C. Le nuvole saranno ancora sparse, mantenendo un'umidità dell'81%. Il vento si attenuerà ulteriormente, raggiungendo appena 1.49 m/s, proveniente da sud-ovest.

Mezza mattinata: A metà mattinata, la temperatura continuerà a salire, toccando i 10.43°C. Il cielo si aprirà parzialmente, con una copertura nuvolosa del 38%. L'umidità scenderà al 76%, mentre il vento sarà quasi impercettibile, provenendo da nord-ovest a soli 0.58 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno si registrerà la temperatura massima della giornata con 11.82°C. Il cielo manterrà una copertura nuvolosa del 39%, e l'umidità si attesterà al 74%. Il vento soffierà da nord-est a una velocità di 2.76 m/s, rendendo l'aria leggermente più fresca.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura scenderà leggermente a 10.44°C, con un'umidità che salirà all'86%. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, e il vento soffierà da nord-est a 2.59 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso sera, la temperatura si stabilizzerà intorno ai 9.11°C. L'umidità aumenterà leggermente all'88%, mentre il vento sarà quasi assente, con una velocità di appena 0.89 m/s proveniente da nord-est. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso.

Sera: La sera si concluderà con un cielo coperto e una temperatura di 8.88°C. L'umidità sarà piuttosto alta al 89%, con un vento molto debole di 0.75 m/s da nord-est. La visibilità rimarrà buona per tutta la giornata, toccando i 10 km.

Riepilogo delle condizioni meteorologiche

La giornata del 14 gennaio 2026 a Rimini sarà caratterizzata da nubi sparse per gran parte del tempo, con temperature che oscilleranno tra i 5.11°C della notte e gli 11.82°C di mezzogiorno. L'umidità resterà alta, tipica del periodo invernale, e il vento sarà generalmente debole, variando tra i 0.75 m/s e i 2.76 m/s. Anche se il cielo sarà prevalentemente coperto, le condizioni generali rimarranno stabili e senza precipitazioni, offrendo un clima ideale per attività all'aperto.