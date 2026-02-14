Scopri il Meteo del 15 febbraio 2026 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 15 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata meteorologica di domani a Rimini si presenta con un susseguirsi di nubi e precipitazioni nelle ore notturne e mattutine, seguite da un temporaneo miglioramento nel pomeriggio. Leggi il dettaglio orario per pianificare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo molto nuvoloso con cielo coperto, temperatura intorno a 10.1 °C (sensazione termica 9.6 °C). Umidità molto alta (96%) e pressione relativamente bassa (999 hPa). Vento da nord-ovest a circa 4.4 m/s, raffiche fino a 7.6 m/s; visibilità ridotta a ~4.9 km. Piogge assenti nella finestra indicata (precipitazione 0 mm).

Prima mattina (03:00): è previsto pioggia leggera con accumulo stimato di circa 1.6 mm nelle 3 ore. Temperatura 9.5 °C, sensazione termica più fredda (circa 6.9 °C) a causa del vento da nord a ~5.3 m/s (raffiche ~6.9 m/s). Umidità 96%, visibilità intorno a 3.6 km.

Mattina (06:00): peggioramento con pioggia moderata: circa 5.8 mm nelle 3 ore. Temperatura 9.5 °C, umidità 94% e pressione in lieve aumento (1004 hPa). Vento debole da nord-nordovest (~3.3 m/s, raffiche ~6.3 m/s). Visibilità ridotta (~2.7 km): attenzione sullo stato delle strade.

Mezza mattinata (09:00): persisterà pioggia leggera (≈1.7 mm nelle 3 ore) ma con tendenza a miglioramento. Temperatura 9.7 °C, sensazione 8.2 °C; vento più debole da nord-ovest (~2.9 m/s). Nuvolosità compatta (100%) ma visibilità torna buona (10 km).

Mezzogiorno (12:00): ancora brevi rovesci con accumulo limitato (≈0.3 mm). Massima del giorno prevista intorno a 11.6 °C (sensazione ~10.8 °C), umidità in diminuzione (77%) e pressione 1008 hPa. Nuvolosità elevata (87%), vento debole da nord (~2.4 m/s). Condizioni più miti rispetto alla mattina.

Primo pomeriggio (15:00): contenuta probabilità di pioggia (≈20%) con precipitazioni residue minime (≈0.1 mm). Cielo in parziale schiarita (poche nubi), temperatura stabile intorno a 11.6 °C (sensazione ~10.5 °C). Vento da est-sudest a ~2.9 m/s, discrete condizioni per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00): tempo più tranquillo, poche nuvole, temperatura in calo a 9.6 °C (sensazione 7.9 °C). Umidità 77% e pressione leggermente superiore (1011 hPa). Vento da sud-est moderato attorno a 3.2 m/s, raffiche fino a 4.0 m/s. Visibilità buona (10 km).

Sera (21:00): condizioni stabili con nubi sparse, temperatura intorno a 8.7 °C (sensazione 7.1 °C). Umidità 76%, pressione 1011 hPa, vento debole (~2.8 m/s). Tempo asciutto e visibilità completa (10 km).

Riepilogo del giorno

La giornata di Rimini vedrà una notte e prime ore del mattino con nubi compatte e piogge, che diventeranno moderate nelle ore centrali della mattina e tenderanno ad attenuarsi entro il tardo mattino. Nel pomeriggio è atteso un miglioramento con schiarite e scarsa probabilità di pioggia; temperature comprese tra circa 8.7 °C e 11.6 °C. Venti deboli-moderati, con raffiche più marcate durante la notte. Prestare attenzione a visibilità ridotta e fondi bagnati nelle ore notturne e mattutine.