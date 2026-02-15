Scopri il Meteo del 16 febbraio 2026 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 16 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani a Rimini la giornata si presenta variabile: una notte e una prima mattina tranquille lasceranno spazio a nubi diffuse e a rovesci nel pomeriggio e in serata. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte comincerà con nubi sparse e tempo asciutto. Temperatura sui 7,3 °C (sensazione percepita 5,6 °C), umidità al 71% e pressione attorno ai 1008 hPa. Vento debole da SSE intorno a 2,5 m/s con raffiche fino a 2,9 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni bassa (0%).

Prima mattina (03:00)

Situazione simile alle prime ore: nubi sparse, temperatura in lieve aumento a 7,8 °C (felt 6,8 °C), umidità 70% e pressione 1007 hPa. Vento molto debole da SE a 1,9 m/s (raffiche 1,8 m/s). Tempo asciutto e visibilità buona (10 km). Probabilità di pioggia 0%.

Mattina (06:00)

Prevarranno ancora nubi sparse con 7,8 °C (sensazione 6,4 °C). Umidità 71% e pressione 1006 hPa. Vento leggero da S a 2,2 m/s (raffiche 2,0 m/s). Nessuna precipitazione attesa nelle prime ore del mattino; visibilità 10 km. Probabilità di pioggia 0%.

Mezza mattinata (09:00)

Le nubi resteranno prevalenti ma il cielo si manterrà per lo più sopra il limite del coperto: nubi sparse con temperatura intorno a 10,5 °C (felt 9,3 °C). Umidità 64% e pressione circa 1005 hPa. Vento debole da S-SO a 1,6 m/s. Tempo asciutto al mattino.

Mezzogiorno (12:00)

Cielo ancora nuvoloso: nubi sparse e temperatura in aumento fino a 12,5 °C (sensazione 11,5 °C). Umidità 65% e pressione in lieve calo a 1001 hPa. Vento da SE intorno a 2,7 m/s con raffiche fino a 5,0 m/s. Ancora assenza di pioggia immediata, ma le condizioni evolvono verso instabilità.

Primo pomeriggio (15:00)

Arriveranno i primi fenomeni: pioggia leggera con accumulo stimato 0,49 mm nelle 3 ore. Temperatura in calo a 10,7 °C (felt 9,8 °C), umidità 75% e pressione 999 hPa. Vento variabile da Ovest a 1,7 m/s (raffiche 4,7 m/s). Probabilità di precipitazione elevata (100%).

Tardo pomeriggio (18:00)

La pioggia proseguirà, sempre come pioggia leggera ma con intensità maggiore: circa 1,46 mm nelle 3 ore. Temperatura intorno a 9,1 °C (sensazione 6,5 °C), umidità alta al 92% e pressione 1000 hPa. Il vento ruota a NW e si rinforza a 4,9 m/s con raffiche fino a 7,5 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di precipitazione 100%.

Sera (21:00)

La serata resterà instabile con pioggia leggera residua (circa 0,84 mm previste nelle 3 ore). Temperature in discesa a 8,0 °C (sensazione 4,4 °C), umidità 90% e pressione 1002 hPa. Vento da NW sostenuto a 7,0 m/s con raffiche fino a 9,6 m/s, attenzione ai possibili disagi locali. Probabilità di precipitazione 100%.

Riepilogo del giorno

Giornata temperata con massime attorno ai 12–13 °C a mezzogiorno, cielo generalmente nuvoloso e passaggi asciutti fino al primo pomeriggio. Dal pomeriggio e per tutta la sera è prevista pioggia leggera con accumuli modesti (totale giornaliero contenuto) e un progressivo aumento del vento, in particolare nelle ore serali. Consigliato portare con sé un ombrello se si esce dopo metà giornata e prestare attenzione a raffiche di vento sul litorale.