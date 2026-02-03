Scopri il Meteo del 4 febbraio 2026 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 4 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

L'inverno continua a far sentire la sua presenza sulla costa adriatica, e Rimini non fa eccezione. Domani, 4 febbraio 2026, la città sarà protagonista di una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili. Piogge e venti saranno i protagonisti principali, rendendo indispensabile un'adeguata preparazione per chi ha in programma di trascorrere del tempo all'aperto. Ecco una panoramica dettagliata delle previsioni meteo ora per ora.

Previsioni dettagliate per Rimini il 4 febbraio 2026

Notte: Le prime ore del giorno vedranno una pioggia leggera con una temperatura di 8.12°C. L'umidità sarà molto alta al 96%, e il vento soffierà da nord con una velocità di 1.8 m/s. La visibilità sarà ridotta a 4647 metri, con precipitazioni previste di 2.58 mm.

Prima mattina: La situazione peggiorerà leggermente con una pioggia moderata e una temperatura di 8.31°C. L'umidità aumenterà al 97% e la pressione atmosferica scenderà a 1004 hPa. Il vento sarà quasi assente, con una velocità di 0.94 m/s da nord-ovest. Attesi 4.33 mm di pioggia.

Mattina: Le condizioni rimarranno invariate, con pioggia moderata e una temperatura che salirà a 9.09°C. La visibilità sarà piuttosto limitata a 1902 metri. Il vento cambierà direzione, provenendo da est con una velocità di 1.15 m/s e precipitazioni di 3.32 mm.

Mezza mattinata: Ancora pioggia moderata, con una temperatura che scenderà leggermente a 8.49°C. La sensazione termica sarà più bassa a causa del vento che soffierà da ovest con una velocità di 2.59 m/s. Attesi 5.33 mm di pioggia.

Mezzogiorno: La pioggia si attenuerà a una condizione di leggera intensità, con una temperatura di 8.29°C. La sensazione termica scenderà a 5.96°C a causa del vento da ovest a 3.89 m/s. Le precipitazioni previste saranno di 0.71 mm.

Primo pomeriggio: La pioggia continuerà ad essere leggera, con una temperatura di 7.68°C. Il vento si intensificherà, provenendo da ovest a 5.29 m/s, e la visibilità migliorerà a 5282 metri. La quantità di pioggia prevista è di 0.21 mm.

Tardo pomeriggio: Le condizioni saranno simili al primo pomeriggio, con una leggera pioggia e una temperatura di 7.43°C. Il vento soffierà a 5.86 m/s da ovest e le precipitazioni raggiungeranno i 0.3 mm.

Sera: La giornata si concluderà con un'intensificazione della pioggia, che tornerà ad essere moderata. La temperatura sarà di 7.05°C, ma la sensazione termica scenderà a 2.2°C a causa del vento forte da ovest con una velocità di 10.44 m/s. Sono attesi 5.91 mm di pioggia.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

La giornata del 4 febbraio 2026 a Rimini sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con piogge che varieranno da leggere a moderate nel corso dell'intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 7.05°C e i 9.09°C, mentre i venti si intensificheranno nel pomeriggio e in serata, raggiungendo velocità significative. Si consiglia di prepararsi per una giornata umida e ventosa, con la pioggia che accompagnerà gli abitanti e i visitatori di Rimini per la maggior parte del tempo.