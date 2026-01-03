Scopri il Meteo del 4 gennaio 2026 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 4 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la vibrante città costiera dell'Emilia-Romagna, si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente movimentata. Le previsioni per domani, 4 gennaio 2026, annunciano variazioni significative nel tempo, offrendo un mix di nuvole fitte e precipitazioni. Scopriamo insieme come si svilupperà questa giornata.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata inizia sotto un cielo coperto, con la temperatura che si attesta sui 4.31°C. L'umidità è all'80%, e il vento soffia da nord-ovest a una velocità di 2.76 m/s. Non sono previste precipitazioni, ma la sensazione termica è di 1.86°C.

Prima mattina: Il cielo rimane coperto con una temperatura in lieve aumento a 6.59°C. L'umidità scende leggermente al 78%, mentre il vento continua a soffiare da nord-ovest a 2.73 m/s. Anche in questa fascia oraria, non sono previste piogge.

Mattina: Cominciano a manifestarsi le prime precipitazioni. Una pioggia leggera accompagna una temperatura di 6°C, con un'umidità che sale all'83%. Il vento rinforza lievemente, raggiungendo i 3.09 m/s da nord-ovest, mentre si registrano 0.51 mm di pioggia.

Mezza mattinata: La pioggia si intensifica, trasformandosi in pioggia moderata con 5.28 mm di precipitazioni. La temperatura scende leggermente a 5.75°C, e l'umidità aumenta al 92%. Il vento proviene ora da ovest con una velocità di 2.89 m/s.

Mezzogiorno: Il clima rimane instabile con pioggia moderata e precipitazioni che si intensificano a 6.27 mm. La temperatura è di 5.81°C, mentre l'umidità sale al 93%. Il vento soffia da nord-ovest a una velocità aumentata di 3.62 m/s.

Primo pomeriggio: Continua la pioggia moderata con 6.34 mm di precipitazioni. La temperatura scende a 5.01°C, con l'umidità che tocca il 94%. Il vento, proveniente da ovest, soffia a 2.92 m/s.

Tardo pomeriggio: La situazione meteorologica rimane invariata con pioggia moderata e 6.58 mm di precipitazioni. La temperatura cala ulteriormente a 4.38°C, e l'umidità si mantiene alta al 94%. Il vento da ovest soffia a 2.37 m/s.

Sera: La giornata si conclude con pioggia moderata, registrando 5.14 mm di precipitazioni. La temperatura sale leggermente a 4.8°C, con l'umidità stabile al 94%. Il vento soffia da ovest a 2.21 m/s.

Riepilogo delle condizioni del giorno

La giornata del 4 gennaio 2026 a Rimini sarà caratterizzata da cieli coperti e precipitazioni consistenti. Le temperature oscilleranno tra i 4°C e i 6°C, con un'elevata umidità che accompagnerà l'intera giornata. Le piogge, inizialmente leggere, diventeranno moderate a partire dalla mezza mattinata e resteranno tali fino alla sera. I venti soffieranno principalmente da ovest, con velocità moderate. In sintesi, una giornata decisamente umida e piovosa, ideale per attività al coperto.