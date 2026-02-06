Scopri il Meteo del 7 febbraio 2026 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 7 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, una delle perle della Riviera Romagnola, si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente interessante. Le previsioni per il 7 febbraio 2026 annunciano un susseguirsi di eventi atmosferici che potrebbero influenzare le vostre attività quotidiane. Scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Previsioni dettagliate per il 7 febbraio 2026

Notte: La giornata inizierà con una pioggia leggera, con una probabilità di precipitazione del 90%. La temperatura si aggirerà intorno ai 9.7°C, mentre l'umidità sarà dell'85%. I venti soffieranno leggeri da sud-est a 0.9 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni cesseranno. La temperatura salirà leggermente a 10.24°C, con un vento da sud-est a 2.44 m/s. L'umidità scenderà all'82%.

Mattina: Durante la mattinata, il cielo resterà coperto, mantenendo una temperatura di circa 10.2°C. La sensazione di freschezza sarà accentuata da un'umidità dell'81% e venti deboli da sud-ovest a 1.18 m/s.

Mezza mattinata: Con l'inizio del giorno, la temperatura salirà a 11.93°C. Anche se il cielo sarà ancora coperto, le condizioni saranno più stabili, con venti provenienti da sud-est a 2.19 m/s e un'umidità del 78%.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, una leggera pioggia potrebbe comparire con una probabilità del 20%. La temperatura aumenterà a 14.18°C, ma la sensazione di calore sarà mitigata da un'umidità del 64% e venti leggeri da nord-ovest a 0.52 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia leggera sarà più probabile, con una possibilità del 98% e precipitazioni di 0.78 mm. La temperatura scenderà a 12.61°C, con venti da est a 2.47 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le piogge continueranno, con 1.4 mm previsti. La temperatura scenderà ulteriormente a 9.9°C, l'umidità aumenterà al 91% e i venti si intensificheranno, soffiando da ovest a 3.68 m/s.

Sera: Infine, la sera porterà una riduzione delle precipitazioni a 0.46 mm, con una probabilità del 54%. La temperatura sarà di 9.52°C, ma i venti da ovest manterranno una velocità di 3.75 m/s, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore.

Riepilogo delle previsioni giornaliere

La giornata a Rimini sarà caratterizzata da un alternarsi di piogge leggere e cieli coperti. Le temperature varieranno tra un minimo di 9.52°C e un massimo di 14.18°C, con venti che soffieranno principalmente da sud-est e ovest. L'umidità resterà piuttosto alta per tutto il giorno. In sintesi, sarà una giornata grigia e umida, con momenti di pioggia sparsa, quindi è consigliabile avere sempre con sé un ombrello per affrontare le varie fasi meteorologiche della giornata.