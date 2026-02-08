Scopri il Meteo del 9 febbraio 2026 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 9 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente movimentata con una serie di variazioni nel corso delle ventiquattro ore. Gli abitanti della città romagnola dovranno tenere a mente le previsioni per organizzarsi al meglio, specialmente se hanno in programma attività all'aperto. Continuate a leggere per scoprire nel dettaglio cosa riserverà il meteo per domani.

Le Previsioni Orarie

Notte: Le prime ore della giornata vedranno una pioggia leggera bagnare le strade di Rimini, con una probabilità di precipitazioni dell'89%. La temperatura sarà di 10.6°C, ma sembrerà più fredda a causa del vento debole da sud-est. L'umidità sarà piuttosto elevata, attestandosi al 77%, con una pressione di 1007 hPa.

Prima mattina: Nelle ore successive, il cielo si manterrà coperto, ma la pioggia dovrebbe concedere una tregua con una probabilità di precipitazione ridotta al 7%. La temperatura scenderà leggermente a 9.8°C, e il vento, proveniente da ovest, si intensificherà leggermente con raffiche fino a 2.87 m/s.

Mattina: All'alba, la pioggia tornerà a farsi sentire, anche se in maniera lieve, con un picco di precipitazione di 0.19 mm. La temperatura si abbasserà a 9.1°C, e il vento soffierà da nord-ovest. L'umidità aumenterà all'86%, segnalando un inizio di giornata umido e fresco.

Mezza mattinata: Verso le 9 del mattino, il cielo rimarrà coperto, ma senza precipitazioni. La temperatura salirà a 9.7°C, e il vento da ovest-nord-ovest si manterrà costante. L'umidità sarà dell'85%, mentre la pressione atmosferica resterà invariata.

Mezzogiorno: A metà giornata, ci sarà un lieve aumento delle temperature fino a 11°C. Sebbene il cielo resterà coperto, non sono previste precipitazioni. Il vento soffierà da nord con una velocità di 3.11 m/s, contribuendo a mantenere l'aria fresca.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, la pioggia tornerà a far capolino con una probabilità del 100%, accumulando fino a 0.76 mm. La temperatura si manterrà intorno ai 9.8°C, mentre il vento da nord-est raggiungerà i 4.35 m/s, rendendo l'atmosfera più frizzante.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio continuerà a essere caratterizzato da pioggia leggera. La temperatura scenderà leggermente a 9.4°C e l'umidità raggiungerà il 94%, creando un ambiente umido e piovoso. Il vento si calmerà leggermente, soffiando da nord-est.

Sera: Durante la serata, le condizioni rimarranno invariate con pioggia continua e persistente. La temperatura sarà stabile intorno ai 9.3°C, e il vento, seppur leggero, soffierà da nord. L'umidità resterà elevata, rendendo l'atmosfera umida e fresca.

Riepilogo delle Condizioni Meteo di Domani

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo coperto e frequenti episodi di pioggia leggera. Le temperature varieranno tra i 9°C e gli 11°C, con una sensazione di maggior freschezza dovuta al vento moderato. L'umidità si manterrà alta per l'intero arco della giornata. Con un clima così incerto, sarà prudente portare con sé un ombrello e pianificare le attività all'aperto con flessibilità.