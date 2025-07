Scossa di terremoto magnitudo 4.6 ai Campi Flegrei: la più violenta degli ultimi 40 anni

Paura a Napoli, treni e metro sospesi

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata avvertita oggi (lunedì 30 giugno), alle 12:47, nell’area dei Campi Flegrei e a Napoli. L’epicentro è stato localizzato nel comune di Bacoli, a una profondità di 5 chilometri.



Il sisma è stato distintamente percepito anche nel centro di Napoli, dove in molti si sono riversati in strada per timore di nuove scosse. Si tratta della scossa più forte registrata negli ultimi 40 anni nell’area flegrea, pari per intensità a quella avvenuta la notte del 13 marzo scorso.



A pochi minuti dal primo evento, alle 12:51, si è verificata una seconda scossa di assestamento, di magnitudo 2.2. Il Comune di Pozzuoli ha subito comunicato tramite i propri canali social che si tratta di uno sciame sismico localizzato nel golfo di Bacoli, precisando che molti abitanti della zona hanno riferito di boati avvertiti poco prima o durante le scosse.



In via precauzionale, è stata sospesa la circolazione ferroviaria nell’area del nodo di Napoli. Ferrovie dello Stato ha attivato il protocollo di emergenza previsto per scosse superiori alla magnitudo 4.0: i treni sono stati fermati nelle stazioni limitrofe e si attendono controlli tecnici prima del ripristino del servizio. Restano regolari i treni in partenza da Roma diretti verso Sud.



Sospesa anche la Linea 2 della metropolitana di Napoli, in particolare nella tratta tra Bagnoli e Pozzuoli, e bloccati i collegamenti delle ferrovie locali Cumana e Circumflegrea.