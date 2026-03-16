Screening colon-retto, Rimini aderisce alla campagna: kit gratuiti per i dipendenti comunali

Marzo mese della prevenzione

Questa mattina, 16 marzo, il Sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alle politiche per la Salute Kristian Gianfreda hanno accolto lo staff del banchetto informativo allestito dal Centro Screening Oncologici dell'Ausl Romagna all'ingresso di Palazzo Garampi, nell'ambito dell'iniziativa promossa in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche per la Salute nel mese di marzo, dedicato in Europa alla prevenzione del tumore del colon-retto. Le operatrici specializzate hanno inoltre fatto tappa anche nella sede comunale di Via Ducale, garantendo così la presenza in entrambe le sedi comunali.

Per i dipendenti del Comune di Rimini è stato possibile, oltre che ricevere informazioni sul programma di screening, verificare la propria posizione rispetto all'adesione e ritirare direttamente il kit gratuito per il test, senza necessità di recarsi in farmacia. L'iniziativa, rivolta in particolare alle persone con 50 anni di età o più, ha registrato una buona adesione, a conferma di quanto la cultura della prevenzione stia crescendo.