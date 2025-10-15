Scrigno cresce con l’acquisizione di Ecomet e Fbp Porte

L’azienda riminese amplia la propria offerta nel design e nell’edilizia

Scrigno, azienda riminese con sede a Sant'Ermete leader nelle soluzioni per l’edilizia e l’interior design, prosegue la propria espansione acquisendo Ecomet e Fbp Porte, due eccellenze italiane del settore.

Ecomet, con sede a Marsciano (PG), è specializzata in sistemi ad alte prestazioni per isolamento termico, acustico e sicurezza.

Fbp Porte, di Montaletto di Cervia, produce porte per interni di alta qualità.

Grazie a queste acquisizioni, Scrigno amplia la propria offerta, entrando nel comparto dei monoblocchi termoacustici e rafforzando la presenza nel design di fascia alta.

Il Ceo Fabrizio Campanella sottolinea come le due aziende condividano i valori di innovazione, qualità e visione di lungo periodo, consentendo al gruppo di crescere in modo coerente e sostenibile.

Scrigno consolida così la sua posizione di riferimento nel mondo dell’architettura e dell’arredo, con sei divisioni dedicate a porte, scale, controtelai, guarnizioni, monoblocchi e sistemi oscuranti.