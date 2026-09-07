Scuderia San Marino, Mattia Drudi vince ad Austin

Trionfo di categoria per Altoè e vittoria nel rally per Guarducci e Mischi

La velocità su pista è ancora una volta protagonista nel fine settimana della Scuderia San Marino. Giacomo Altoè e Mattia Drudi portano in alto i colori della bandiera della società sammarinese in Italia e negli Stati Uniti.

A Imola è andato in scena il Campionato Italiano GT Endurance con la vittoria per Giacomo Altoè della categoria GT3AM a bordo della Ferrari 296 con il fratello Giovanni e il pilota Oscar Ryndziewicz.

Successo anche negli States: nella tappa di Austin del World Endurance Championship Mattia Drudi parte dal secondo posto in griglia e chiude davanti a tutti.

Soddisfazioni arrivano anche dal rally: alla 3ª edizione Rally Casciana Terme Storico il navigatore della Scuderia San Marino Emanuele Mischi ha ottenuto la vittoria insieme al pilota Brunero Guarducci su BMW.

Il penultimo appuntamento dell’European Rally Championship ha visto impegnata Daiana Darderi alle note di Francesco Dei Ceci al Rali Ceredigion in Gran Bretagna. L’equipaggio ha chiuso al quinto posto di categoria Erc4, riservata alle vetture Rally4.

Alla 1000 miglia la gara è stata interrotta anticipatamente a causa di un incidente fatale, con Valentina Pasini - alle note di Gianni Federici - che ha concluso la manifestazione al 20° posto di classe Rally2.

Weekend da dimenticare per Marco Scarponi che a Parma durante la gara del Campionato Italiano Drifting è stato costretto al ritiro a causa di un problema meccanico.