Scuderia San Marino, tre podi nel weekend per i portacolori sammarinesi

È stato un weekend ricco di soddisfazioni con tre piazzamenti sul podio conquistati in altrettanti appuntamenti internazionali

È stato un weekend ricco di soddisfazioni per i piloti della Scuderia San Marino, con tre piazzamenti sul podio conquistati in altrettanti appuntamenti internazionali.

Nel Rally Regione Piemonte, gara valida per il CIAR Junior, Giacomo Marchioro, navigato da Daniele Conti, ha chiuso la competizione al secondo posto della classifica Junior. Una gara tutt’altro che semplice per l’equipaggio sammarinese, condizionata anche da una foratura nella giornata di sabato, che non ha impedito a Marchioro e Conti di recuperare e conquistare un importante piazzamento.

Ritorno sul podio anche per Giacomo Altoè, impegnato negli Stati Uniti nella Motul Sportscar Endurance Grand Prix at Road America, appuntamento del campionato IMSA. Il pilota sammarinese ha centrato un ottimo terzo posto, tornando così a festeggiare un risultato di prestigio nella prestigiosa serie americana.

Trasferta positiva anche per Natale Casalboni, impegnato in Repubblica Ceca nel CEZ Autocross. Il portacolori sammarinese ha concluso la gara al terzo posto nella categoria Touring, aggiungendo un altro podio internazionale al bilancio del fine settimana.

Nel weekend non mancherà infine l'appuntamento con gli eSports, con Bryan Toccaceli impegnato nella simulazione del Rally Regione Piemonte, valido per il Campionato Italiano Virtual Rally, supportato dal team Tatum Restech.