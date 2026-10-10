Scuola: 4700 studenti riminesi coinvolti nei progetti targati Sgr

Dall'energia alla sostenibilità, fino alla prevenzione del cyberbullismo: il programma raggiunge le scuole della provincia e festeggia 13 anni di attività.

Sono 4.700 gli studenti della provincia di Rimini che nel prossimo anno scolastico parteciperanno ai progetti del Programma Sgr per la Scuola. Un'iniziativa avviata nel 2013 dal Gruppo Sgr per avvicinare il mondo dell'impresa a quello dell'istruzione, attraverso percorsi dedicati all'energia, all'ambiente, all'alimentazione e all'educazione digitale. In tredici anni sono stati coinvolti quasi 50mila giovani, con attività rivolte alle diverse fasce d'età.

"Le iniziative del prossimo anno scolastico, grazie alla fondamentale collaborazione di tutto il mondo della scuola, riflettono l'impegno e i nostri valori nei confronti della comunità locale", sottolinea Micaela Dionigi, presidente del Gruppo Sgr. L'obiettivo, spiega, è promuovere comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza su temi che riguardano la vita quotidiana e il futuro delle nuove generazioni. Tra le attività confermate c'è la donazione di libri alle scuole dell'infanzia, un progetto che dal 2013 unisce l'educazione al tema dell'energia alla promozione della lettura. Nel prossimo anno scolastico saranno coinvolti circa 1.700 bambini, attraverso attività didattiche e ludiche. Finora sono stati donati oltre 14mila libri e raggiunti più di 22mila piccoli alunni.

Alle scuole primarie è invece rivolto "Le avventure di Segugio e Defender", un percorso animato che accompagna i bambini alla scoperta del metano, dalle origini alle nuove fonti rinnovabili, con approfondimenti sulla sicurezza. Sono 800 gli studenti attesi per questa edizione. Sempre per le primarie torna "Mercatino e orto: prodotti a Km zero", che coinvolgerà 600 bambini. Gli alunni potranno conoscere le produzioni locali attraverso il confronto diretto con agricoltori e produttori, durante il mercatino organizzato ogni giovedì nella sede del Gruppo Sgr. Il percorso comprende anche una visita al QuartOrto, spazio di orticoltura urbana dedicato alla valorizzazione dei prodotti del territorio e all'educazione alimentare. Una parte importante del programma riguarda poi il rapporto tra giovani e tecnologie. "Da spettatori a protagonisti", giunto all'ottava edizione, coinvolgerà 80 classi e 1.600 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I laboratori affronteranno il cyberbullismo, la violenza verbale, la gestione delle emozioni, la privacy sui social e l'intelligenza artificiale applicata all'apprendimento. Per quest'anno sono previsti anche nuovi percorsi sugli usi distorti e pericolosi delle tecnologie digitali.