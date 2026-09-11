Scuola, a Bellaria Igea Marina al via il nuovo anno con 1.800 tra bambini e ragazzi

Martedì 15 settembre la prima campanella. Debuttano la nuova ala della Ferrarin e la scuola primaria di via Bellini, che accoglierà 136 alunni

“Con l’inizio di un nuovo anno scolastico, desideriamo rivolgere a tutta la comunità scolastica di Bellaria Igea Marina il nostro più sincero augurio di buon lavoro e, soprattutto, di buon cammino.

Il primo pensiero va naturalmente a voi, studentesse e studenti, che siete il cuore della scuola: il presente - futuro della nostra comunità. Un augurio particolare va a chi quest’anno inizia un nuovo percorso di studi: ai bambini che muovono i primi passi nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, ai ragazzi che affrontano il passaggio alla scuola secondaria e a tutti coloro che si apprestano a vivere una nuova fase della propria formazione.

Ogni nuovo inizio porta con sé emozioni, curiosità, qualche timore e tante aspettative. La scuola è un luogo speciale, nel quale crescere, imparare, scoprire le proprie capacità, costruire relazioni e imparare a confrontarsi con gli altri. Non soltanto quindi il luogo dell’apprendimento, ma uno degli spazi più importanti nei quali una comunità costruisce il proprio futuro, trasmettendo conoscenze, competenze, valori, senso di responsabilità e rispetto.Un augurio rivolto a tutte le scuole di Bellaria Igea Marina, statali, pubbliche e paritarie, e a tutte le persone che ogni giorno ne fanno parte: dirigenti, insegnanti, educatori, personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Un pensiero colmo di gratitudine va naturalmente anche alle famiglie, che accompagnano quotidianamente i nostri bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita. La collaborazione tra scuola, famiglia e istituzioni è fondamentale per creare le condizioni migliori affinché ogni giovane possa sentirsi accolto, sostenuto e valorizzato.

Questo nuovo anno scolastico rappresenta per la nostra città un momento particolarmente significativo. Apriranno le porta agli alunni infatti ben due nuovi plessi scolastici, ossia una nuova ala con cinque aule alla Ferrarin e la nuova scuola primaria di via Bellini: un nuovo plesso moderno a partire dalle scelte tecniche e progettuali, realizzato pensando prima di tutto ai bambini e alle loro esigenze. Con caratteristiche e soluzioni che rappresentano un’eccellenza assoluta per la nostra comunità, a mezzo secolo dall’ultimo edificio scolastico costruiti a Bellaria Igea Marina.

Una scuola nuova non è semplicemente un edificio più moderno: è un investimento concreto sul futuro. Significa offrire ai nostri bambini ambienti belli, sicuri, funzionali e stimolanti, capaci di accompagnarli nella crescita, mettendo al centro il loro benessere e la qualità dell’esperienza educativa.

Desideriamo inoltre rivolgere, in questa occasione, un ringraziamento particolare alla dirigente Paola Fabbri e ai suoi più stretti collaboratori, con i quali abbiamo costruito in questi anni una collaborazione costante, proficua e concreta.

Ultima ma non per importanza, rivolgiamo un pensiero alla nostra Comunità tutta, con l’invito a mantenere e consolidare ulteriormente quel senso di appartenenza ed il ruolo irrinunciabile di comunità educante attorno alla quale costruire il futuro di Bellaria Igea Marina.”

Sono queste le parole scelte dal Sindaco Filippo Giorgetti e dall’Assessore alla Scuola e al Benessere giovanile Francesco Grassi, nel messaggio rivolto congiuntamente a tutti gli alunni, ai dirigenti, agli insegnanti, al personale ausiliario e alle famiglie tutte di Bellaria Igea Marina in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2026-2027, al via martedì 15 settembre; circa 1.800 tra bambini e ragazzi, coloro per i quali suonerà la prima campanella nella Città di Panzini.

Nel dettaglio, la fotografia della popolazione scolastica per l’anno didattico ai nastri di partenza racconta di 704 alunni sui banchi delle scuole primarie: 254 alla Ferrarin, 217 alla Manzi, 97 alla Tre Ponti e 136 presso il nuovo, moderno plesso realizzato in via Bellini in cui convoglieranno le attività educative appartenute alla Pascoli e alla Carducci. Di questi, 132 sono i ‘primini’ che ascolteranno per la prima volta il suono della campanella alle ‘scuole elementari’. Sono invece 570 i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, mentre gli istituti di infanzia contano 295 piccoli iscritti, di cui 45 alla scuola d'infanzia comunale Allende e 60 alla scuola d'infanzia paritaria San Giovanni Bosco. Anche quest’anno, sono poi 105 i piccolissimi iscritti ai nidi d’infanzia Il Gelso e Piccolo Gelso, mentre salgono ancora e raggiungono quota 120 le ragazze ed i ragazzi che frequenteranno la sede di Bellaria Igea Marina dell'I.P.S.S.E.O.A. Malatesta presso il Palacongressi.