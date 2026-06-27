Scuola: a Santarcangelo investiti 2 milioni di euro per servizi educativi e sostegno alle famiglie

Bilancio positivo dell’ufficio scuola: più posti nei nidi, potenziati trasporti, mensa e assistenza educativa per alunni con disabilità

Con l’anno educativo 2025/2026 ormai al termine, è possibile tracciare il bilancio dell’attività complessiva dell’ufficio scuola dell’Amministrazione comunale: un servizio essenziale per la crescita personale e la salute di tutti i bambini e le bambine, e che spesso è fondamentale per la conciliazione dei tempi casa-lavoro. Ammontano a 2 milioni di euro le risorse impiegate dall’Amministrazione comunale per servizi mensa, trasporto, pre e post scuola e sostegno a bambini e bambine con disabilità.

In ordine di età crescente, in totale i nidi d’infanzia hanno ospitato 16 bambini e bambine in più rispetto all’anno educativo 2024/2025: 14 posti grazie all’apertura della nuova sezione al Mongolfiera dopo i lavori di ristrutturazione e con un investimento di 100mila euro in più rispetto ai costi del servizio degli anni precedenti. Grazie all’ampliamento della convenzione con il nido privato Pian dei Giullari sono stati aggiunti ulteriori due posti ai 12 già previsti originariamente. In totale, quindi, sono 128 i bambini e le bambine che hanno frequentato i nidi di Santarcangelo.

“Si tratta di un primo passo di un percorso – tra gli obiettivi principali di mandato – verso una sempre maggior attenzione e capacità di risposta dell’Amministrazione comunale alle necessità delle famiglie, soprattutto quelle con bambini nella fascia di età 0-3. Un percorso che proseguirà anche per il prossimo anno educativo: se è stato possibile azzerare praticamente le graduatorie dei residenti per i nidi d’infanzia, con un ulteriore stanziamento di 25mila euro la Giunta ha deliberato l’aumento del numero di educatrici per poter accogliere tutte le richieste di tempo pieno”, spiega l’assessore alle Istituzioni scolastiche Luca Paganelli.

Per i nidi e le scuole d’infanzia nonché per le scuole primarie del territorio, il servizio di ristorazione scolastica affidato a Camst eroga 801 pasti giornalieri ai bambini e circa 90 al personale educativo e docente. Il servizio prepara inoltre i pasti giornalieri per circa dieci persone non autosufficienti seguite dai Servizi sociali. Ammonta a quasi 830mila euro il costo annuo della ristorazione.

Sono 131 i bambini e le bambine iscritte al trasporto scolastico, con quattro linee attive sul territorio comunale a cui da settembre scorso si è aggiunta la nuova linea K, grazie alla collaborazione con il Comune di Rimini, per garantire il trasporto scolastico anche agli utenti di San Vito, San Bartolo e Montalbano. Ma a Santarcangelo non esiste soltanto il trasporto su ruote. Con il fondamentale supporto degli accompagnatori volontari, circa 70 bambini e bambine della scuola primaria Pascucci si sono recati a scuola attraverso il Pedibus, il mezzo di trasporto che azzera le emissioni inquinanti e incrementa i legami sociali: per il loro impegno sono stati premiati recentemente dall’Amministrazione comunale con un attestato di partecipazione e un buono gelato. Per il servizio di trasporto scolastico, nel 2025/2026 l’Amministrazione comunale ha sostenuto un costo di oltre 190mila euro, a cui si aggiungono 19mila euro per la linea K.

Sono stati otto, invece, i minori con disabilità che hanno usufruito del trasporto con accompagnatore in uno dei plessi di Santarcangelo (con un investimento di oltre 40mila euro da parte dell’Amministrazione), mentre tre studenti e studentesse hanno fruito del trasporto del distretto socio-sanitario Rimini Nord verso istituti secondari di secondo grado fuori dal territorio comunale e una studentessa ha ricevuto un contributo per il trasporto scolastico in un istituto fuori dal territorio comunale e provinciale.

A favore della conciliazione dei tempi vita-lavoro, anche per l’anno 2025/2026 è stato attivato il servizio del pre e post scuola con un investimento complessivo di oltre 20mila euro: dal prossimo anno educativo, infine, il servizio di ingresso anticipato sarà attivo e gratuito per tutti a partire dalle 7,45 senza la necessità di fare apposita domanda.

L’Amministrazione comunale ha infine garantito l’assistenza educativa scolastica a 122 residenti (16 in più rispetto all’anno scolastico precedente) frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Aumentata anche la spesa per l’assistenza educativa che, con un incremento di 80mila euro, nell’anno educativo 2025/2026 ha impegnato quasi 850mila euro di risorse pubbliche per garantire adeguato sostegno ad alunni e alunne con disabilità.