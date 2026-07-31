Scuola, al via gli abbonamenti bus: tornano Salta Su e Under 26

Aperte le richieste per gli studenti: gratuità per molti, agevolazioni e rinnovi anche online

È pronta a partire la sottoscrizione degli abbonamenti per gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico locale per recarsi a scuola. Anche quest’anno, in base alle caratteristiche del richiedente, sono due le differenti modalità di acquisto: Salta Su e abbonamenti Under 26.

La Regione Emilia-Romagna ha già attivato il portale Salta su per accedere alla misura che mette a disposizione di studentesse e studenti abbonamenti gratuiti e agevolati.

Salta Su si rivolge alle alunne e agli alunni residenti in Emilia-Romagna, iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e ai percorsi di Istruzione e formazione professionale, compresi quelli frequentati fuori regione. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado sono confermati gli abbonamenti gratuiti; per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori e dei percorsi Iefp le agevolazioni sono riconosciute ai nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 30mila euro e, da quest’anno, è previsto il versamento di una quota di adesione una tantum di 15 euro (per tutte le informazioni: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/saltasu).

Per gli studenti che non possiedono i requisiti per accedere all’agevolazione regionale “Salta su” e che non abbiano compiuto ancora 27 anni alla data di avvio della validità del titolo di viaggio, è disponibile l’offerta di abbonamenti di durata annuale Start Romagna Under 26.

Per l’emissione del primo abbonamento è necessario recarsi presso uno dei Punto Bus di Start Romagna e richiedere la tessera Mi Muovo.

Per il rinnovo, invece, è possibile procedere direttamente online ricaricando l’abbonamento.

Per tutte le informazioni consultare il sito Start Romagna (https://www.startromagna.it/abbonamenti/acquista-o-rinnova/).