Scuola: aumenti in arrivo per docenti e personale ATA in Romagna

Nel dettaglio, i docenti vedranno un aumento lordo mensile di 143 euro, a cui si sommano arretrati per 855 euro

Buone notizie in busta paga per il personale della scuola romagnola. Si è concluso l'iter di adozione della parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: dopo la certificazione della Corte dei conti, arrivata nei giorni scorsi, è stata apposta la firma definitiva sull'intesa che porterà nuovi aumenti a docenti e personale ATA. Un traguardo atteso da mesi, che chiude un lungo percorso negoziale portato avanti da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.

Nel dettaglio, i docenti vedranno un aumento lordo mensile di 143 euro, a cui si sommano arretrati per 855 euro. Al personale ATA andrà invece un incremento di 107 euro al mese, con arretrati pari a 633 euro. Le somme arretrate, maturate dal 1° gennaio 2025, potrebbero essere liquidate già entro luglio con un'emissione speciale sui cedolini stipendiali; l'ultima tranche degli aumenti tabellari scatterà invece dal 1° gennaio 2027, completando così il percorso di adeguamento retributivo previsto per l'intero triennio contrattuale.

C'è un dettaglio che rende questo rinnovo diverso dai precedenti: per la prima volta la parte economica del contratto viene firmata mentre il triennio è ancora in corso, e non a scadenza avvenuta, come è quasi sempre successo in passato. Negli anni scorsi, infatti, i rinnovi arrivavano spesso quando il contratto era ormai scaduto da tempo, lasciando il personale della scuola a fare i conti con stipendi fermi mentre i prezzi continuavano a salire. Questa volta il copione cambia: l'intesa arriva a contratto ancora vigente, permettendo di difendere il potere d'acquisto degli stipendi in modo più tempestivo, proprio mentre il costo della vita continua a pesare sui bilanci familiari.

"Abbiamo firmato un accordo importante, ma da qui si riparte: non è un punto di arrivo, è un punto di partenza", commenta Alessio Gaudioso, segretario generale CISL Scuola Romagna. "Per le lavoratrici e i lavoratori della scuola delle nostre province - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini - questo rinnovo significa vedere, nelle prossime settimane, gli aumenti contrattuali tabellari insieme agli arretrati maturati da gennaio 2025. È un segnale concreto, di cui la categoria aveva bisogno: serve restituire dignità economica ai salari di chi ogni giorno tiene in piedi la scuola pubblica."

Gaudioso ricorda però che la partita è solo a metà: "Continueremo a seguire con la stessa determinazione il negoziato sulla parte normativa del contratto, che proseguirà nelle prossime settimane e anche durante l'estate. L'obiettivo è arrivare a un contratto più completo, capace di definire con chiarezza diritti e doveri di una categoria composita come la nostra, fatta di docenti, personale ATA, funzionari e figure professionali diverse tra loro ma accomunate dallo stesso impegno quotidiano."

Con la firma definitiva e la certificazione della Corte dei conti, l'accordo è ormai pienamente operativo e il personale in potrà vedere gli aumenti riconosciuti già nei prossimi cedolini. Resta ora da capire quanto rapidamente i lavoratori della Romagna riusciranno a recepire le nuove tabelle stipendiali: un passaggio tecnico che, complice il periodo estivo, potrebbe richiedere qualche settimana, ma che segna comunque una svolta rispetto ai tempi molto più lunghi a cui il personale della scuola era stato abituato nei rinnovi contrattuali degli anni passati.