Scuola, da settembre stop agli smartphone: la stretta parte da Rimini

Più attenzione in classe e maggiore socialità tra gli studenti

Dal prossimo anno scolastico i cellulari saranno vietati in tutte le scuole italiane. Lo ha annunciato il ministro Giuseppe Valditara al Meeting di Rimini, spiegando che il divieto punta a ridurre distrazioni e dipendenze digitali. A Santarcangelo la preside dell’Istituto tecnico-professionale Einaudi-Molari, Daniela Massimiliani, accoglie con favore la misura: «Durante la ricreazione gli studenti devono coltivare rapporti umani, non restare sui social». Nel Riminese diversi istituti avevano già sperimentato la consegna degli smartphone a inizio giornata, con effetti positivi: più attenzione in classe e maggiore socialità tra gli studenti.