Scuola Fai Bene e lavori in viale Domeniconi, via libera del consiglio comunale di Rimini

Il Consiglio Comunale ha infine approvato (18 favorevoli, 3 contrari, 6 astenuti) il procedimento per la realizzazione delle opere di connessione del metanodotto Snam

Con 19 voti favorevoli e 6 astenuti (nessun contrario), nella seduta di ieri (4 agosto) il Consiglio Comunale di Rimini ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del collegamento tra via Lago Margherita e via Diredaua, a Torre Pedrera. L’atto, che arriva a conclusione della conferenza di servizi, si inserisce come primo lotto funzionale del complessivo progetto di allargamento di viale Domeniconi, insieme a una serie di opere propedeutiche destinate a ridisegnare la viabilità della zona compresa tra il litorale nord e la linea ferroviaria Rimini-Ravenna. Il disegno complessivo dell'intervento punta a collegare via Lago Margherita con via Diredaua e con il reticolo stradale già esistente (vie Lago Vittoria, Lago Tana e Lago Rodolfo) prevedendo anche nuovi parcheggi pubblici.

Il primo lotto di opere, del valore di 480 mila euro, interesserà un tratto di circa 230 metri di viale Domeniconi compreso tra via Lago Rodolfo e via Lago di Garda. Il nuovo assetto della strada, che sposterà l'asse viario di circa tre metri, prevede una fascia di sosta longitudinale sul lato verso i binari, una carreggiata centrale progettata per garantire il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico locale, e sul lato mare una fascia verde alberata che farà da filtro tra la strada e le proprietà private, proteggendo al tempo stesso i percorsi pedonali. Si interverrà inoltre sull'illuminazione pubblica con l'installazione di nuovi punti luce a tecnologia Led e con l'adeguamento della rete di raccolta delle acque piovane.

Via libera dal Consiglio, con 23 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, anche alla stipula dell’accordo fra Comune di Rimini, Regione Emilia-Romagna e Inail per la realizzazione del nuovo polo scolastico “Fai bene”.

Il Consiglio Comunale ha infine approvato (18 favorevoli, 3 contrari, 6 astenuti) il procedimento per la realizzazione delle opere di connessione del metanodotto Snam nei pressi di via Fiumicino, comprendente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità e la bozza di convenzione relativa ad un permesso di costruire convenzionato (18 favorevoli, 3 contrari, 5 astenuti).