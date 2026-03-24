Rimini modello europeo di scuola inclusiva: in visita una delegazione dalla Bulgaria

Educatori, medici e psicologi dalla Bulgaria a confronto con il modello riminese

Una delegazione proveniente dalla Bulgaria è arrivata a Rimini per una quattro giorni di incontri dedicati all’inclusione scolastica. Diciotto professionisti, che lavorano quotidianamente con bambini e ragazzi con disabilità, hanno scelto Rimini per conoscere da vicino alcune delle pratiche italiane più avanzate. Educatori, pediatri, neuropsichiatri e psicologi hanno confrontato modelli, sviluppato proposte, studiato esperienze diverse. Al centro dell’interesse della delegazione figurano gli interventi messi in campo dal Comune di Rimini per rafforzare una scuola realmente accessibile: un sistema che garantisce ogni anno circa 250.000 ore di assistenza educativa in tutte le scuole pubbliche e private del territorio, comprese le comunali. All’interno di questo impegno rientrano anche le ore dedicate al supporto alla comunicazione, tra cui l’interpretariato Lis, fondamentale per assicurare la piena partecipazione degli studenti con disabilità sensoriale.