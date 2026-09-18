Scuola, oltre 60 proposte gratuite del Gruppo Hera: più di 8.700 studenti coinvolti nel Riminese

Laboratori, visite e incontri sui temi ambientali per scuole di ogni ordine e grado

Sono complessivamente più di 60 le proposte didattiche gratuite, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, che il Gruppo Hera offre nell’anno scolastico in corso e alle quali è possibile iscriversi online dal 24 settembre al 5 novembre.

L’edizione 2026-2027 del progetto La Grande Macchina del Mondo mira a rendere studenti e insegnanti protagonisti attivi del cambiamento, attraverso laboratori ed esperienze capaci di sviluppare consapevolezza, responsabilità, spirito critico su temi ambientali e di cittadinanza attiva.

L’obiettivo non è solo trasmettere conoscenze, ma fornire strumenti concreti per affrontare le sfide legate all’economia circolare, alla tutela delle risorse e alla transizione energetica.

I programmi de La Grande Macchina del Mondo e di un pozzo di scienza, ai quali solo lo scorso anno hanno partecipato oltre 80.000 studenti di cui oltre 8.700 riminesi, promuovono, infatti, una didattica trasformativa, con l’obiettivo di cambiare profondamente il modo in cui i giovani vedono il mondo e favorire, in linea con gli orientamenti ONU e UNESCO, lo sviluppo di valori, comportamenti sostenibili e di una visione sistemica dei problemi ambientali.

Bambini e ragazzi sono coinvolti nella realizzazione di azioni concrete, come protagonisti attivi nella costruzione di soluzioni necessarie a un futuro più sostenibile.

Tra i 60 progetti proposti sono previste anche visite guidate, in presenza o in modalità virtuale, agli impianti gestiti dalla multiutility. Tutte le attività sono valide come percorsi di Educazione Civica e Orientamento. Alle proposte rivolte ai ragazzi, se ne aggiungono altre riservate agli insegnanti, fra le quali gli open day, previsti il 22 e 23 settembre, per conoscere meglio l’offerta. Informazioni e iscrizioni sul sito www.gruppohera.it/scuole.

L’offerta di attività rivolte ai più piccoli

Per i bambini dai 4 ai 13 anni si propongono in totale 35 laboratori, tra cui 8 novità, per parlare di tanti temi; non solo acqua, energia, rifiuti, ma anche fast fashion, cibo, ecologia e cambiamento climatico. Nella nuova offerta didattica 2026-2027, il programma de La Grande Macchina del Mondo propone anche 3 eventi green rivolti a scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e webinar di aggiornamento per i docenti a novembre. Sullo stesso sito www.gruppohera.it/scuole, gli insegnanti possono iscriversi agli open day, previsti in diretta web per martedì 22 settembre. Alle 15 si svolgerà la presentazione rivolta ai docenti della Scuola Secondaria di I grado; alle 17, invece, si terrà quella per i docenti di Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria.

31 attività in un pozzo di scienza per gli studenti delle secondarie di II grado

"Niente è neutro. Ogni scelta lascia il segno" è il tema di questa edizione di un pozzo di scienza, il programma gratuito di divulgazione scientifica, dedicato a studentesse e studenti che frequentano le classi ‘superiori’ e pensato per aiutarli a comprendere in che modo le scelte individuali e collettive influenzino ambiente, società e futuro, sviluppando, così, pensiero critico e rivelando l’importanza di affidarsi al metodo scientifico.

Il catalogo propone laboratori pratici su sostenibilità, energia, acqua, rifiuti e innovazione, visite ai centri di ricerca d’eccellenza del territorio e agli impianti del Gruppo Hera. Non mancano workshop e incontri con ricercatori ed esperti del mondo scientifico, eventi in streaming, conferenze nelle scuole, interviste, con ospiti di rilievo, tra cui il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso e l’entomologo Gianumberto Accinelli, capaci di fornire punti di vista innovativi sulle grandi questioni ambientali e scientifiche e sulle soluzioni già presenti in natura. Ritorna, inoltre, “Stardust - Polvere di stelle”, lo spettacolo teatrale sul cambiamento climatico, con cinque nuove tappe in altrettante province in cui opera il Gruppo Hera, tra le quali Rimini. L’open day rivolto ai docenti delle scuole secondarie di II grado si svolgerà mercoledì 23 settembre alle 17, per parteciparvi, anche in questo caso, è necessario iscriversi sul sito www.gruppohera.it/scuole.