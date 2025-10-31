Scuolabus esce di strada e finisce nel torrente: cinque feriti in Valtellina

L’autista potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. I ragazzi, tutti minorenni, non sono in gravi condizioni

Momenti di paura questa mattina in Valtellina, nel territorio di Valfurva, dove uno scuolabus con a bordo nove studenti diretti a Bormio è uscito di strada ed è precipitato per alcuni metri, finendo nel torrente Frodolfo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Quattro studenti minorenni sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati trasportati all’ospedale Morelli di Sondalo per accertamenti.

Più serie le condizioni dell’autista, un uomo di 39 anni, che è stato anch’egli soccorso e portato in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore, ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri e la polizia locale.

Il traffico nella zona è rimasto interrotto per consentire le operazioni di recupero del veicolo e la messa in sicurezza dell’area.