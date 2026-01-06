Scuole aperte a Santarcangelo il 7 gennaio

La situazione sarà rivalutata solo in caso di peggioramento delle condizioni meteo

Sulla base delle attuali condizioni meteo e degli interventi in corso e programmati, mercoledì 7 gennaio tutte le scuole di Santarcangelo saranno aperte. Lo annuncia l'amministrazione comunale.

Proseguiranno nelle prossime ore il monitoraggio costante della situazione e l’attività dei mezzi spazzaneve e spargisale: resta sempre raccomandato prestare la massima prudenza nella circolazione stradale.

L’amministrazione comunale provvederà a rivalutare la situazione nel caso in cui le condizioni meteo peggiorino e a fornire ulteriori aggiornamenti.