Scuole più sicure a Rimini: in arrivo nuovi impianti antintrusione

Aggiornato il sistema d'allarme alla scuola primaria di Corpolò

Partiranno nelle prossime settimane i lavori per l’installazione di nuovi impianti antintrusione alle scuole di infanzia comunali di Rimini Zavalloni-XX Settembre e Celle e alla scuola elementare di Corpolò. In particolare nel plesso di Corpolò, oltre ad intervenire con il montaggio del nuovo sistema di allarme, è in programma anche l’ampliamento e l’aggiornamento degli impianti tecnologici già esistenti, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità dell’edificio scolastico.