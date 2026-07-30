Scuole primarie aperte in anticipo il 31 agosto: boom di adesioni tra le famiglie

Anche Rimini tra i 42 Comuni che hanno aderito al progetto

"È boom di adesioni alla sperimentazione dell’Emilia-Romagna che prevede l'apertura delle scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre con adesione volontaria alle attività extrascolastiche, un progetto unico a livello nazionale". Lo riferisce il governatore della Regione, Michele De Pascale. Anche Rimini è tra i 42 Comuni di tutta la Regione che hanno aderito al progetto.



Dalle iscrizioni raccolte finora dai Comuni emerge così una forte risposta delle famiglie: sono già oltre 8.000 le alunne e gli alunni che parteciperanno alle attività sportive, ricreative, educative promosse da tutti i 42 Comuni e che coinvolgerà più di 150 istituti scolastici.



La sperimentazione è stata finanziata dalla Regione con uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro. Diverse scuole apriranno le proprie porte anche ad alunne e alunni provenienti da altri istituti che non partecipano direttamente al progetto, ampliando così l'offerta educativa sul territorio. La partecipazione è volontaria e le famiglie potranno scegliere di iscrivere i propri figli a una sola settimana oppure a entrambe. Nella maggior parte dei casi il servizio sarà fornito gratuitamente. Saranno sempre i Comuni, comunque, a stabilire eventuali forme di compartecipazione nel caso le iscrizioni superassero lo stanziamento previsto.