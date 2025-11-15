Altarimini

"Se vogliamo la pace, dobbiamo prepararci alle guerra": il monito di Kallas (Ue)

Le parole dell'alta rappresentante dell'Unione Europea

A cura di Riccardo Giannini Redazione
15 novembre 2025 12:43
"Se vogliamo la pace, dobbiamo prepararci alle guerra": il monito di Kallas (Ue) - Kaja Kallas PH ANSA
Kaja Kallas PH ANSA
"La verità è che se si inizia a investire nella difesa quando ne abbiamo veramente bisogno, è già troppo tardi, e lo è anche oggi. Se vogliamo la pace, dobbiamo prepararci alla guerra". Lo ha detto l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas intervenendo con un videomessaggio alla Maratona per la Pace organizzata dalla CISL all'Auditorium Massimo di Roma. "Se non siamo preparati - ha detto ancora, come riferito dall'Ansa - mettiamo a rischio ogni euro che spendiamo per scuole, ospedali e settori culturali".

