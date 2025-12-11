Secchiano: "Troppo veloci sulla Marecchiese". I residenti lanciano una petizione per la sicurezza stradale

Una raccolta firme per chiedere l'installazione dei rilevatori di velocità all'Amministrazione Comunale di Novafeltria

I cittadini di Secchiano hanno presentato al Comune di Novafeltria una petizione di interesse pubblico per chiedere un intervento urgente sul tema della sicurezza stradale lungo la Marecchiese, nel tratto che attraversa il centro abitato. Una richiesta motivata dalla “grave problematicità” legata all’eccessiva velocità di molti veicoli, che quotidianamente metterebbero a rischio pedoni, ciclisti e automobilisti.

Secondo quanto segnalato dai residenti, nonostante il limite previsto sia di 50 km/h, numerosi mezzi transiterebbero nel cuore della frazione a velocità nettamente superiori, creando situazioni di pericolo soprattutto per categorie fragili come bambini, anziani e persone con mobilità ridotta. Il problema riguarderebbe in particolare l’area più frequentata del paese, dove si trovano la scuola primaria, la scuola dell’infanzia, l’Ufficio Postale e varie attività commerciali.

Nel tratto oggetto della petizione sono attualmente presenti tre semafori pedonali: uno all’incrocio tra via Montefeltro e via Capitini, uno in prossimità di piazza Cappelli, all’altezza dell’Ufficio Postale, e un terzo vicino alla farmacia Balducci. Tuttavia, i firmatari, che sono già oltre un centinaio, denunciano che spesso gli automobilisti non rispettano il segnale rosso, anche quando attivato da chi desidera attraversare la strada.

Per affrontare la situazione, la petizione propone in primis l’installazione di specifici sistemi elettronici atti a rilevare le infrazioni. In particolare, i residenti chiedono l’introduzione di un dispositivo di controllo della velocità collegato al semaforo, in grado di attivare automaticamente la luce rossa in caso di superamento del limite consentito. A questo si aggiungerebbe un sistema di rilevamento delle violazioni semaforiche, con la possibilità di identificare i veicoli che attraversano l’incrocio con il rosso e consentire così alle autorità di procedere con la relativa sanzione.

I promotori ricordano che soluzioni analoghe sono già state adottate con successo in numerosi comuni italiani, contribuendo in modo significativo alla riduzione degli incidenti e all’aumento della sicurezza stradale. Per questo motivo auspicano un intervento tempestivo da parte dell’Amministrazione comunale di Novafeltria. La richiesta si inserisce in un contesto in cui, sottolineano i residenti, la tutela dell’incolumità pubblica non può più essere rimandata.

La petizione può essere firmata a Secchiano presso la Farmacia Balducci, il Caffè del Centro e l’Alimentari di Daniele Giulianelli.