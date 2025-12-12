Seconda offerta per l’ex Ilva: Bedrock Industries presenta la sua proposta

Dopo Flacks Group, anche Bedrock Industries ha presentato la propria offerta entro la scadenza prevista; i commissari straordinari analizzeranno ora entrambe le proposte

Sono due le offerte per l’acquisto di tutti i complessi aziendali degli stabilimenti ex Ilva. Oltre a quella del Flacks Group, è stata presentata entro la mezzanotte scorsa anche la proposta di Bedrock Industries.

A comunicarlo sono stati i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli, e di Ilva in amministrazione straordinaria, Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savile.

I commissari straordinari procederanno ora all’esame delle offerte ricevute per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti previsti dal bando.