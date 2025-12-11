Sede dei Vigili del Fuoco di Cattolica: riparata la pompa di calore

La sindaca: "Un presidio fondamentale per la sicurezza della città"

È stato completato l’intervento di riparazione della pompa di calore nella sede dei Vigili del Fuoco di Cattolica, un lavoro necessario per garantire ambienti adeguati agli operatori che ogni giorno assicurano interventi tempestivi e un presidio costante del territorio.

L’Amministrazione comunale sottolinea l’importanza dell’intervento, che ha visto impegnarsi in prima persona il consigliere Roberto Franca insieme all’assessore Uguccioni che sin dall’estate hanno seguito con attenzione l’intero iter amministrativo previsto per gli interventi di competenza pubblica.

Anche la Sindaca Franca Foronchi ha effettuato un sopralluogo nella sede dei Vigili del Fuoco per verificare di persona lo stato dell’immobile e per portare il ringraziamento dell’Amministrazione alle squadre operative, che ogni giorno rappresentano un punto di riferimento per la sicurezza di Cattolica.

“Il presidio dei Vigili del Fuoco – commenta l’Amministrazione Comunale – è fondamentale per la nostra comunità. Le donne e gli uomini del Corpo garantiscono un servizio essenziale, intervenendo con professionalità in numerose situazioni di emergenza per tutto il territorio del sud della provincia. Il comune di Cattolica ha messo a disposizione l’attuale sede e l’attuale amministrazione anche un terreno nella zona artigianale per costruire una nuova caserma al fine di mantenere il presidio di questo importante corpo in condizioni adeguate di lavoro che contribuisce al controllo della sicurezza della città.”

Il Comune di Cattolica esprime gratitudine al personale dei Vigili del Fuoco per il loro costante impegno e conferma la volontà di continuare a collaborare per il buon funzionamento della sede e il miglioramento delle condizioni operative.