Sedicenne ucciso a colpi di pistola nel Messinese: fermato il killer

Giuseppe Di Dio, 16 anni, è stato assassinato a Capizzi. Un ventenne, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe sparato diversi colpi in via Roma. Ferito anche un 22enne, non in pericolo di vita. Fermati il presunto omicida, il padre e il fratello

Tragedia a Capizzi, in provincia di Messina. Un ragazzo di appena 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso a colpi di pistola nella serata di ieri in via Roma, nel centro del paese. Nella sparatoria è rimasto ferito anche un giovane di 22 anni, che non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, a premere il grilletto sarebbe stato un ventenne, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane sarebbe sceso da un’auto e avrebbe esploso diversi colpi di pistola, colpendo mortalmente il sedicenne e ferendo l’altro ragazzo.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Patti, hanno portato all’esecuzione di un fermo di indiziato di delitto nei confronti del presunto assassino. Fermati anche il padre e il fratello del ventenne, ritenuti responsabili di averlo accompagnato sul luogo del delitto.

Gli inquirenti stanno ora cercando di chiarire il movente dell’omicidio, che al momento non è stato reso noto. La comunità di Capizzi, sconvolta dall’accaduto, si è stretta attorno alla famiglia della giovane vittima.