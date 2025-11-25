Segnali di pace per l'Ucraina: Kiev dice 'Sì' al piano Usa-Ginevra

“Siamo molto vicini all’intesa”. Mosca prende tempo

Nei colloqui sulla guerra in Ucraina arriva un segnale di svolta: Kiev ha dato il suo assenso preliminare al piano di pace in 19 punti definito a Ginevra con gli Stati Uniti. Un funzionario americano conferma che “restano alcuni dettagli minori da risolvere, ma l’accordo è stato accettato”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe pronto a incontrare Donald Trump il prima possibile, forse già nel weekend del Ringraziamento, per approfondire i punti del documento anche con gli alleati europei. Lo stesso presidente americano ha parlato di “intesa molto vicina”, mentre la cosiddetta coalizione dei Volenterosi ha tenuto una call dedicata agli sviluppi.

Da Parigi, Emmanuel Macron saluta “la possibilità finalmente concreta di una buona pace”. Diametralmente opposta la reazione di Mosca: il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha bocciato il testo mediato dagli europei, pur lasciando proseguire i negoziati ad Abu Dhabi tra la delegazione statunitense guidata da Driscoll e quella russa. Nella capitale emiratina è presente anche il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov.

Intanto, sul terreno la tensione resta altissima. Un nuovo attacco missilistico russo su Kiev ha provocato almeno sette vittime, ricordando quanto fragile sia ancora il percorso verso la pace.