Sei chef e sei produttori di olio e vino delle colline riminesi insieme per un evento di solidarietà

Lunedì 15 dicembre all'hotel Savini sul lungomare di Bellaria Igea Marina

Sei cuochi riminesi, sei produttori delle colline riminesi, i vignaioli dell’entroterra e un pieno di solidarietà: questi gli attori di “Cuochi, vino, olio: è tutto territorio”, evento organizzato da Fausto Fratti/Scorticata Eventi che lunedì 15 dicembre avrà per cornice l’Hotel Savini sul lungomare di Bellaria Igea Marina.

Un’iniziativa con protagonista assoluto l’extravergine d’oliva del Riminese in un’annata complicata per la produzione e dal raccolto piuttosto avaro a causa della “mosca” che ha preso di mira diversi oliveti. Un appuntamento ideato e pensato per valorizzarne ed esaltarne profumi e sapori sia grazie ai piatti proposti che attraverso una degustazione dedicata da parte dei sei produttori con i rispettivi banchi.

Un momento “Insieme” che racconta il territorio attraverso i suoi prodotti e produttori e che destinerà il ricavato ad Avsi per il progetto “Sostegno all’affido familiare di minori stranieri non accompagnati in Italia”.

I PRODUTTORI DI OLIO Oleificio Gianluigi Vasconi, Oleificio Fratelli Pecci, Azienda Agricola Fratelli Frontali, Giovanni Fraternali Grilli Uliveto del Fattore, Demetrio Bernabini Podere La Torre e Azienda Agricola Pietro Allevi Il Capannino.

I PRODUTTORI DI VINO Cantina Valle delle Lepri, Cantina DelleSelve, Cantina Fiammetta, Cantina Agricola I Muretti, Cantina Fattoria del Piccione, Cantina Podere dell’Angelo, Cantina Franco Galli, Cantina Podere Vecciano e Cantina Enio Ottaviani.

CUOCHI & RISTORANTI GianPaolo Raschi, Guido 1946 - Luca Racis, Il Gatto sull'albicocco - Daniele Succi, iFame Restaurant - Francesco Arena, Hotel Savini - Silver Succi, Quartopiano Suite Restaurant - Enrico Fusi&Angelo Barletta, Fuba.