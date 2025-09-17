“Sei grassa e brutta”: insulti e violenze a moglie e figlia

Arrestato 61enne a Varcaturo, terrore in casa da tempo

Ancora violenza domestica nella provincia di Napoli. Un uomo di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’episodio si è consumato a Varcaturo, lungo la fascia costiera di Giugliano, dove l’uomo avrebbe aggredito la moglie e la figlia 31enne.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza – vittima di insulti e violenze fisiche – è riuscita a chiedere aiuto chiamando i militari. Al loro arrivo, la giovane presentava il volto tumefatto, il naso sanguinante e la maglietta sporca di sangue. La madre, 57 anni, mostrava a sua volta diversi lividi.

La figlia ha inoltre fornito ai carabinieri foto e video che documenterebbero precedenti aggressioni. Tra le frasi urlate dal padre, riportate agli investigatori, anche: “Sei brutta e grassa”. Un clima di terrore che, secondo gli inquirenti, andava avanti da tempo.

Per l’uomo sono così scattate le manette e ora dovrà rispondere davanti alla magistratura delle accuse contestate.