Sempre meno nati, più over 84: focus sulla popolazione riccionese

Riccione conta 34.415 abitanti: prevalgono i 40-64enni

Le fasce d’età centrali continuano a rappresentare l’asse portante della popolazione residente a Riccione. I cittadini compresi tra i 40 e i 64 anni, insieme ai giovani tra i 15 e i 39 anni, costituiscono la quota più consistente dei residenti, delineando una struttura demografica equilibrata.

I dati anagrafici aggiornati a dicembre 2025 offrono una fotografia puntuale dell’evoluzione demografica di Riccione, evidenziando che pur in presenza di una lieve flessione del numero complessivo dei residenti, la città mostra segnali chiari di una popolazione sempre più longeva e dinamica. I residenti nel comune di Riccione sono 34.415, a fronte dei 34.509 del 2024, con una diminuzione complessiva di 94 unità. Nel dettaglio, la popolazione maschile conta 16.221 residenti, mentre quella femminile è pari a 18.194, confermando una prevalenza femminile stabile nel tempo.

Dal punto di vista della struttura per età, emerge con chiarezza come la fascia compresa tra i 40 e i 64 anni rappresenti il segmento più consistente della popolazione: con oltre 13.300 residenti, pari a circa il 39% del totale, si conferma come la fascia più corposa e centrale per l’equilibrio demografico e sociale della città.

Seguono i giovani tra i 15 e i 39 anni, che risultano 8.079, pari al 23,47% della popolazione complessiva, una quota sostanzialmente stabile rispetto al 2024.

Crescono le classi di età più avanzate: aumentano sia i residenti tra i 65 e i 74 anni, sono il 12,55% dei residenti sia gli over 84 con il 5,30%, a testimonianza di una popolazione sempre più longeva. Un dato simbolico di questa tendenza è rappresentato dalla presenza di 11 centenari, in larga prevalenza donne, stesso numero dell’anno precedente. Quest’anno la composizione dei centenari risulta essere di 2 uomini (1 nato nel 1922 e 1 nato nel 1925) e 9 donne (4 nate nel 1923, 3 nel 1924 e 2 nate nel 1925).

Sul fronte delle dinamiche demografiche, nel corso del 2025 si registrano 138 nati, 11 in meno rispetto al 2024 mentre calano i decessi, che passano da 421 nel 2024 a 396 nel 2025.

I nomi più diffusi ai nuovi nati risultano essere Matilde e Aurora per le femmine, Edoardo e Leonardo per i maschi.

Particolarmente significativo è il dato relativo alla composizione dei nuclei familiari. Crescono le famiglie composte da una sola persona, che a dicembre 2025 raggiungono quota 7.043, risultando la tipologia più diffusa. Seguono i nuclei familiari con due e tre componenti, mentre risultano via via meno numerose le famiglie più grandi. Questo dato conferma un cambiamento strutturale nei modelli familiari, legato sia all’invecchiamento della popolazione sia a nuove dinamiche sociali e abitative.

Immigrati ed Emigrati

Positivo il saldo migratorio, con 1.184 nuovi residenti di cui oltre 150 dall’estero, a fronte di 812 trasferimenti in uscita, di cui 67 all’estero, che contribuisce a contenere il calo complessivo della popolazione.

Gli stranieri residenti sfiorano i 3.270. Le comunità più numerose provengono da Ucraina , Albania , Romania e Repubblica Popolare Cinese. Seguono le presenze di cittadini di Perù, Federazione Russa, Bangladesh, Senegal, Colombia e Marocco.