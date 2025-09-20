Sempre più stretto il legame tra Cattolica e Greg Paltrinieri: un successo l'evento di nuoto in acque libere

Oltre 150 partecipanti alla terza edizione di Dominate The Water

È stata un successo per la terza edizione di Dominate The Water, che ha portato in città oltre 150 partecipanti e ha trasformato Cattolica in una grande festa di sport e passione per il mare. In acqua, insieme agli atleti, anche il campione olimpico Gregorio Paltrinieri, che ha reso ancora più speciale la manifestazione. Alla giornata ha preso parte anche l’assessora al Turismo della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, a testimonianza dell’importanza e del valore dell’evento per la città e per l’intero territorio regionale.

“Siamo solo alla terza edizione, ma è un evento già grande nei numeri e punto di riferimento per il nuoto in acque libere – commentano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora Elisabetta Bartolucci –. Gregorio Paltrinieri è ormai anche cittadino di Cattolica. Il suo evento conferma la nostra città come terra di sport, di tutti gli sport. È una gara capace di coniugare lo spirito di competizione all’amore per il mare e alla sostenibilità. Ma Dominate The Water è anche una importantissima vetrina per Cattolica che, per l’occasione, viene lanciata, valorizzata e promossa in un panorama sportivo di altissimo livello. Gregorio Paltrinieri è ormai diventato ambasciatore di Cattolica nel mondo e noi siamo sempre onorati di averlo con noi per questa magnifica manifestazione”.