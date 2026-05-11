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Senhit all’Eurovision 2026 per San Marino con “Superstar” insieme a Boy George

Semifinale il 12 maggio, finale il 16

A cura di Grazia Antonioli Redazione
11 maggio 2026 11:14
Senhit all’Eurovision 2026 per San Marino con “Superstar” insieme a Boy George -
Repubblica San Marino
Attualità
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Senhit è pronta a rappresentare San Marino a Eurovision 2026 sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna con il brano Superstar, realizzato in collaborazione con Boy George. La canzone, tra sonorità pop e atmosfere da club, porta un messaggio centrato sulla trasformazione delle fragilità in forza e sull’autodeterminazione personale.

La performance, in programma nella semifinale di martedì 12 maggio, punta all’accesso alla finale del 16 maggio e sarà caratterizzata da uno spettacolo scenico colorato e ricco di effetti, con la partecipazione di ballerini e coriste diretti da Black Skull Creative.

In parallelo, l’artista è protagonista del progetto televisivo Pop Road to Eurovision su RaiPlay, un road trip in otto episodi attraverso l’Europa alla scoperta della cultura pop, con la partecipazione di artisti internazionali e italiani.

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