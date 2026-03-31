Altarimini

Sentenza a Sassofeltrio: il Tribunale condanna il Comune, 10mila euro di risarcimento per discriminazione

Costretta a restare in aula per anni con la figlia: il Comune la risarcisce per la mancanza di assistenza

A cura di Glauco Valentini Redazione
31 marzo 2026 11:16
Sentenza a Sassofeltrio: il Tribunale condanna il Comune, 10mila euro di risarcimento per discriminazione - Anna Pagano, la mamma della bambina di Sassofeltrio che ha fatto causa a Comune e aziende sanitarie
Anna Pagano, la mamma della bambina di Sassofeltrio che ha fatto causa a Comune e aziende sanitarie
Sassofeltrio
Cronaca
Condividi

Il tribunale ha condannato il Comune a versare 10mila euro ad Anna Pagano, madre di una bambina con gravi necessità sanitarie, riconoscendo la discriminazione subita per la mancata assistenza infermieristica durante l’orario scolastico. Lo riporta il Resto del Carlino

La sentenza stabilisce che spetta all’ente garantire il servizio, senza che eventuali limiti di bilancio possano giustificarne l’assenza. Per anni la madre è stata costretta a restare a scuola per assistere la figlia, rinunciando anche al lavoro.

Soddisfazione da parte dell’avvocata Daniela Villa, legale della donna, che ha sottolineato come il giudice abbia riconosciuto la violazione del diritto allo studio e all’inclusione.

La vicenda era nata proprio dalla mancanza di un’assistenza adeguata, indispensabile per la sicurezza della bambina. La famiglia aveva chiesto un risarcimento più elevato, ma la decisione rappresenta comunque un precedente rilevante.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini