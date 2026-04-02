Sequestrati 16 kg di cannabis nel centro di Rimini: 35enne nei guai

L’indagine è partita dalle segnalazioni dei cittadini e dall’odore persistente di cannabinoidi proveniente dall’appartamento

Circa 16 chilogrammi di cannabinoidi, tra marijuana e hashish, sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato di Rimini nell’ambito di un’indagine antidroga che ha portato all’arresto di un trentacinquenne italiano, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa è partita dopo diverse segnalazioni dei cittadini, preoccupati per il forte odore di cannabinoidi che proveniva da un appartamento nel centro storico. Gli accertamenti preliminari avevano permesso di individuare il giovane, apparentemente privo di un’occupazione stabile, come probabile detentore dello stupefacente.

Il 31 marzo, la Squadra Mobile ha predisposto un servizio mirato e lo ha fermato al rientro a casa. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare oltre ai 16 kg di droga, tre bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e materiale per il confezionamento, elementi che indicano la gestione di un florido mercato locale, con proiezioni soprattutto nel centro di Rimini.

Il trentacinquenne è stato tratto in arresto in flagranza e, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, trasferito presso la casa circondariale locale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.