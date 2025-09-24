Sequestrati beni per quasi 1 milione di euro ai Casamonica

Operazione della Guardia di Finanza e della DDA di Catanzaro contro il traffico di droga a Lamezia Terme

Beni per un valore complessivo di 959.000 euro riconducibili a cinque soggetti ritenuti contigui al clan Casamonica sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catanzaro, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia.

Il provvedimento ha riguardato tre unità immobiliari, tre autoveicoli e diverse disponibilità finanziarie, riconducibili ai destinatari, già coinvolti nel 2023 in una vasta indagine che aveva portato all’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare.

Secondo gli inquirenti, i cinque indagati facevano parte di un’organizzazione armata dedita al traffico di stupefacenti attiva a Lamezia Terme, capeggiata – secondo l’accusa – da un esponente della cosca lametina Giampà.

L’operazione conferma l’impegno congiunto di Guardia di Finanza e Antimafia nel contrasto alle infiltrazioni criminali e al riciclaggio di proventi illeciti nel tessuto economico calabrese.