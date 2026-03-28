Sequestrati oltre 50 kg di carne di agnello non tracciata a Rimini: i controlli pasquali della Forestale

Le verifiche hanno portato all'emissione di sanzioni per un totale di 1500 euro

Proseguono i controlli a tutela dei consumatori in vista delle imminenti festività pasquali. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rimini, in collaborazione con i Tecnici della Prevenzione dell’Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ausl Romagna di Rimini, hanno condotto un’attività mirata di controllo agroalimentare presso alcuni ristoranti della riviera romagnola.

L’operazione congiunta ha permesso di riscontrare irregolarità nella tracciabilità dei prodotti alimentari. Le verifiche hanno portato all’emissione di sanzioni amministrative per un totale di 1.500 euro.

L’intervento più significativo ha riguardato il sequestro amministrativo e la successiva distruzione di oltre 50 chilogrammi di carne di agnello. Il prodotto, destinato al consumo finale in un periodo di alta richiesta, è risultato privo di qualsiasi indicazione utile a risalire alla filiera d’origine e, per questo motivo, è stato giudicato non sicuro per i consumatori.