Serata danzante senza permessi: scatta il controllo in un locale di Rimini

Troppa gente, musica alta e criticità sulla sicurezza: evento interrotto

Un locale di Rimini è finito sotto la lente dei controlli sulla movida dopo una serata danzante organizzata senza le autorizzazioni necessarie. L’intervento della Polizia di Rimini è scattato nel fine settimana, a seguito delle segnalazioni emerse dal monitoraggio di social e comunicazione online, dove l’evento era stato ampiamente pubblicizzato.

Intorno alla mezzanotte di sabato 10 gennaio, all’arrivo delle forze dell’ordine era già evidente una forte affluenza, con musica ad alto volume e numerose persone radunate anche all’esterno. All’interno il locale era stato trasformato in una pista da ballo improvvisata: dj in consolle, luci scenografiche, arredi spostati e un numero di presenti ben oltre i limiti consentiti.

Le condizioni hanno fatto emergere criticità legate alla sicurezza, anche per la presenza di una sola uscita di emergenza. Le autorizzazioni mostrate coprivano infatti solo una parte ridotta degli spazi e una capienza decisamente inferiore rispetto a quella riscontrata. La serata è stata quindi interrotta e, con la collaborazione del titolare, la musica è stata abbassata gradualmente e il pubblico fatto defluire in maniera controllata.

Verifiche successive hanno confermato che la licenza per l’attività di ballo era già stata sospesa a maggio 2025 per l’assenza delle certificazioni antincendio. Al termine degli accertamenti, i gestori sono stati segnalati alla Procura mancanza della agibilità dei locali al tipo di attività in corso e per la mancanza della licenza per l’attività di trattenimento danzante e pubblico spettacolo.