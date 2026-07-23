“Serate al Colle”, cinema sotto le stelle a Rimini con “Appuntamento a Land’s End”

Giovedì 23 luglio nel giardino dell’Istituto Marvelli la proiezione gratuita del film di Gillies MacKinnon

Prosegue la rassegna estiva “Serate al Colle” che torna a proporre una serata di cinema all'aperto.

L'appuntamento è per giovedì 23 luglio alle 21, nel giardino dell'Istituto in via Covignano 265 a Rimini, con la proiezione del film "Appuntamento a Land's End" (2021), diretto da Gillies MacKinnon.

Protagonista della storia è Tom, un anziano ex soldato che decide di attraversare la Gran Bretagna in autobus per mantenere una promessa fatta alla moglie. Il viaggio diventa molto più di uno spostamento: è un percorso tra ricordi, incontri inattesi e piccoli gesti di umanità che restituiscono fiducia e speranza.

Con delicatezza e profondità, il film affronta temi universali come il tempo che passa, il valore dell'amore, il peso delle perdite e la possibilità di ricominciare, mostrando come anche la fragilità possa diventare uno spazio di incontro e di relazione.

La rassegna “Serate al Colle” continua così a proporre occasioni culturali capaci di unire cinema, arte e riflessione, trasformando il giardino dell'Istituto in un luogo aperto alla città, dove condividere storie che aiutano a guardare il mondo con occhi nuovi.

L'ingresso è libero. In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà nel teatro interno del Seminario.

La rassegna è promossa dall'Associazione Roveto Ardente aps con il patrocinio del Comune di Rimini e la collaborazione dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, della Biblioteca Diocesana “Emilio Biancheri”, del Servizio Diocesano per le Arti “La Spina nel Fianco”, del Cinema Tiberio, di Notorius Rimini Cineclub aps e del Cartoon Club.

Sul sito dell’Istituto Marvelli il programma completo della Rassegna: