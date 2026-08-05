Serena Brancale chiude Riccione Summer Jazz con un concerto da applausi

L'artista ha conquistato piazzale Roma, mettendo il sigillo su un'edizione che ha portato a Riccione grandi protagonisti della musica italiana e internazionale

Si è conclusa ieri, martedì 4, con il concerto di Serena Brancale l'edizione 2026 del Prep Riccione Summer Jazz. Sul palco di piazzale Roma, l'artista pugliese ha regalato al pubblico uno spettacolo coinvolgente, chiudendo nel migliore dei modi una rassegna che per undici giorni ha animato Riccione con alcuni tra i più importanti interpreti della scena musicale italiana e internazionale.

Accompagnata dalla sua band, dalle coriste e dai ballerini, Serena Brancale ha portato in scena il "Sacro Tour", alternando momenti più intimi a passaggi carichi di energia. La sua voce, dalle sfumature jazz e nu-soul, si è intrecciata con sonorità pop, groove e richiami alla tradizione del Sud Italia, coinvolgendo il pubblico in una vera e propria festa collettiva.

Polistrumentista e interprete di grande personalità, Brancale ha confermato sul palco tutta la sua versatilità, conquistando piazzale Roma con uno show ricco di ritmo, tecnica ed emozione.

Il concerto ha rappresentato il gran finale di un festival che ha proposto un cartellone ricco e variegato. Ad aprire la manifestazione erano stati i giovani della Sonora Junior Orchestra, seguiti dall'omaggio a Jimi Hendrix e Miles Davis della ConsPe Big Band. Nel corso della rassegna si sono alternati anche Marcello Sutera, Desislava Kondova, il Chihiro Yamanaka Trio, Michele Papadia, Fabrizio Bosso, Francesco Bearzatti, Antonello Salis, Simone Zanchini, la New Naif Orchestra con Stefano Tamborrino, The Swingers Orchestra e lo spettacolo di Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Il festival ha inoltre ospitato artisti di rilievo internazionale come Noa, Ana Carla Maza, Emma Smith e il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, confermando ancora una volta la vocazione internazionale della manifestazione.