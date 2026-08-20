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Serie A al via, Federconsumatori: “Attenzione ai disservizi delle PayTv”

Graziano Urbinati invita i tifosi a segnalare blocchi e rallentamenti dello streaming, contratti errati e servizi non richiesti

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
20 agosto 2026 13:37
Serie A al via, Federconsumatori: “Attenzione ai disservizi delle PayTv” - Immagine elaborata con ChatGpt
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Rimini
Attualità
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Con il campionato di Serie A alle porte, Federconsumatori invita i tifosi a prestare attenzione ai disservizi legati ai servizi di Pay Tv. Per il territorio riminese è il presidente della locale sezione, Graziano Urbinati, a ricordare ai consumatori di potersi rivolgere all'Agcom, in casi di blocchi e rallentamenti durante lo streaming delle partite, oppure per contratti attivati in modo errato, servizi non richiesti o di condizioni economiche diverse da quelle concordate.

"Ricordiamo - spiega Urbinati - che è sempre fondamentale conservare il contratto, le fatture, le comunicazioni con il gestore e nel caso di telefonate all'assistenza è importante chiedere sempre il numero di segnalazione, se questo non viene indicato nel corso della telefonata. In base alla problematica , il consumatore può richiedere il rimborso di somme non dovute, lo storno degli importi contestati o gli eventuali indennizzi previsti".

"L’invito - chiosa Urbinati - è quello di non sottovalutare i disservizi e a far valere tempestivamente i propri diritti"

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