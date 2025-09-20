Serie A: Cagliari espugna Lecce, oggi tocca a Juventus e Milan
Dallavalle d’argento ai Mondiali di atletica, Palmisano out nella 20 km. Tennis, Italia in finale di Billie Jean King Cup
Il quarto turno di Serie A si è aperto con il successo del Cagliari, vittorioso 2-1 in trasferta contro il Lecce. La giornata proseguirà oggi con tre sfide: Bologna-Genoa alle 15:00, Verona-Juventus alle 18:00 e Udinese-Milan alle 20:45.
Intanto, a Baku, la Formula 1 entra nel vivo con la terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio d’Azerbaigian.
Grande Italia nell’atletica ai Mondiali: Andrea Dallavalle conquista la medaglia d’argento nel salto triplo. Amaro invece l’esito della 20 km di marcia: Antonella Palmisano è costretta al ritiro, mentre Francesco Fortunato chiude solo al 16° posto.
Nel tennis arriva una notizia positiva: le azzurre staccano il pass per la finale della Billie Jean King Cup, in programma domani.