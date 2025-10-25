Serie A: il Milan si ferma sul 2-2 con la Juventus, sfuma la mini-fuga rossonera

A San Siro i rossoneri si fanno rimontare da Cuadrado e Nzola dopo il vantaggio di Leao, ma Athekame salva tutto al 93’

Il Milan rallenta la sua corsa in campionato, fermato sul 2-2 dalla Juventus in una sfida ricca di emozioni a San Siro. I rossoneri erano riusciti a portarsi in vantaggio grazie a un’iniziativa di Rafael Leao, ma la squadra di Allegri ha reagito trovando il pareggio su calcio di rigore, trasformato da Juan Cuadrado.

Nella ripresa la Juventus ha ribaltato il risultato all’86’, quando Nzola ha approfittato di una disattenzione difensiva per firmare il 2-1. Sembrava la rete decisiva, ma il Milan non si è arreso: al 93’ è arrivato il gol del pareggio firmato da Athekame, che ha fatto esplodere San Siro e salvato un punto prezioso.

Con questo risultato, i rossoneri vedono sfumare la possibilità di allungare in classifica e restano in attesa degli altri big match di giornata. Tutti gli occhi sono ora puntati sul confronto tra Napoli e Inter, che potrebbe cambiare gli equilibri al vertice, e sulla Roma, impegnata in trasferta contro il Sassuolo.