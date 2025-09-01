Serie A: Inter ko a San Siro, sorridono Lazio e Juventus

L’Udinese sorprende i nerazzurri, goleada biancoceleste contro il Verona e vittoria di misura dei bianconeri a Genova. Pari tra Torino e Fiorentina

Nella seconda giornata di Serie A non mancano le sorprese. L’Inter cade in casa contro l’Udinese, che espugna San Siro con un 1-2 che lascia l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri. A regalare spettacolo è invece la Lazio di Sarri, che travolge 4-0 il Verona all’Olimpico con una prestazione dominante.

La Juventus conquista tre punti preziosi al Ferraris, superando il Genoa 1-0 grazie a una prova di solidità difensiva e cinismo in attacco. Nessuna rete, invece, tra Torino e Fiorentina: lo 0-0 finale rispecchia un match equilibrato e poco brillante.

Intanto, si apre oggi il ritiro della Nazionale a Coverciano: il CT Rino Gattuso ha convocato gli Azzurri per preparare i prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali, appuntamento cruciale per il percorso dell’Italia verso la fase finale della competizione.