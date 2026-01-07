Serie A: Juve show al Mapei Stadium, Sassuolo travolto 3-0. Vincono in trasferta anche Roma e Como
I bianconeri convincono e agganciano la zona Champions. Successi esterni per giallorossi e lombardi, mentre il turno prosegue tra big match e sfide salvezza
La Juventus brilla al Mapei Stadium e supera con autorità il Sassuolo per 3-0, confermando l’ottimo momento di forma. I bianconeri sbloccano il match grazie all’autogol di Muharemovic, per poi chiuderlo nella ripresa con le reti di Minetti e David. Una prestazione solida e convincente che consente alla squadra di Spalletti di raggiungere la zona Champions, piazzandosi appena sopra la Roma in classifica.
Proprio i giallorossi tornano da Lecce con tre punti pesanti: 2-0 il risultato finale, maturato grazie a un gol per tempo di Ferguson e Dovbyk. Una vittoria importante che consolida le ambizioni europee della squadra capitolina. Intanto, da Bergamo arriva la notizia del silenzio stampa annunciato da Gasperini.
Successo esterno anche per il Como, che senza forzare troppo rifila tre reti al Pisa, fanalino di coda della classifica. A segno Perrone e Douvikas, autore di una doppietta, di cui una su calcio di rigore, per un 3-0 che non ammette repliche.
Il programma della 19ª giornata prosegue oggi alle 18:30 con Bologna-Atalanta e Napoli-Verona. In serata, alle 20:45, spazio a Lazio-Fiorentina, Parma-Inter e Torino-Udinese. Il turno si chiuderà domani con Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa.