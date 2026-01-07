Serie A: Juve show al Mapei Stadium, Sassuolo travolto 3-0. Vincono in trasferta anche Roma e Como

I bianconeri convincono e agganciano la zona Champions. Successi esterni per giallorossi e lombardi, mentre il turno prosegue tra big match e sfide salvezza

A cura di Redazione 07 gennaio 2026 09:23

